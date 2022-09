EMPOLI-ROMA: le probabili formazioni. Torna Abraham dal 1', Zaniolo parte dalla panchina

Per ritrovare la vittoria e restare agganciati al gruppo in vetta alla classifica: dopo due ko tra campionato ed Europa League, la Roma è attesa in casa dell'Empoli nel posticipo della sesta giornata di Serie A. José Mourinho ritrova Tammy Abraham, out contro il Ludogorets giovedì scorso, e Nicolò Zaniolo, ma non può contare sugli infortunati Zalewski e Karsdorp oltre che su Kumbulla ed El Shaarawy. Difesa obbligata con Mancini, Smalling ed Ibañez, sulle corsie Celik e Spinazzola, mentre in mezzo al campo il tecnico si affida ancora alla coppia Matic-Cristante. In attacco torna dal 1' Abraham supportato da Pellegrini e Dybala, mentre Zaniolo si accomoda inizialmente in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.

A disp.: Ujkani, Perisan, De Winter, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Akpa Akpro, Bajrami, Fazzini, Degli Innocenti, Marin, Ekong.

All.: Zanetti.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Viña, Tripi, Camara, Bove, Volpato, Zaniolo, Shomurodov, Belotti.

All.: Mourinho.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Di Iorio - Affatato. IV uomo: Pezzuto. VAR: Chiffi. AVAR: Galetto.