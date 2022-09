Empoli, lesione del vasto intermedio della coscia sinistra per Baldanzi: salta la Roma

Brutte notizie per l'Empoli di Paolo Zanetti. Il tecnico, infatti, sarà costretto a rinunciare a Tommaso Baldanzi per alcune settimane. Il giovane centrocampista era stato sostituito al 38' della sfida contro l'Hellas Verona a causa di un infortunio e nella giornata di oggi ha effettuato gli accertamenti, i quali hanno evidenziato una lesione da trauma diretto del muscolo del vasto intermedio della coscia sinistra. Questa la nota ufficiale della società toscana: "Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati in data odierna sul calciatore Tommaso Baldanzi, uscito nel primo tempo dell’ultima sfida contro l’Hellas Verona, hanno evidenziato una lesione da trauma diretto del muscolo del vasto intermedio della coscia sinistra.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro". Il talento dell'Empoli, quindi, non sarà a disposizione per la partita contro la Roma, in programma lunedì 12 settembre alle ore 20:45.

(empolifc.com)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE