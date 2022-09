Empoli, il programma della settimana: domani la ripresa degli allenamenti

Mentre la Roma domani sarà impegnata in Europa League in casa del Ludogorets, l'Empoli tornerà ad allenarsi in vista della sfida contro i giallorossi in programma al Castellani lunedì sera. Dopo la seduta di ieri mattina all’indomani della sfida contro la Salernitana, gli azzurri riprenderanno gli allenamenti domani al Castellani con una doppia seduta di lavoro (al mattino tra il campo e la palestra, nel pomeriggio al Sussidiario con inizio alle 17.00).

La squadra di Zanetti tornerà poi in campo venerdì pomeriggio alle 17.00, sabato alle 10.30 e domenica mattina con l’ultimo allenamento prima della gara contro la Roma (le ultime due sedute a porte chiuse).

(empolifc.com)

