Dybala: la Roma pensa a un volo charter condiviso per riavere l'argentino il prima possibile

L'Argentina di Paulo Dybala sfiderà la Giamaica mercoledì alla Red Bull Arena di Hoboken (New York). Dopo la partita, la Joya farà ritorno a Roma ma, anche qualora partisse nel primo pomeriggio americano, atterrerebbe nella Capitale giovedì e si allenerebbe solamente venerdì in vista di Inter-Roma, in programma l'1 ottobre alle 18. Secondo quanto riportato dall'edizione online del quotidiano, la società giallorossa starebbe spingendo per avere il calciatore a Trigoria il prima possibile. Per accorciare i tempi del viaggio, quindi, la Roma, insieme agli altri club italiani, starebbe pensando alla condivisione di un volo charter in partenza dagli Stati Uniti subito dopo la partita.

(corsport)