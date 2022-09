Conferenza stampa, Gasperini: "Campionato difficile, domani test formidabile. Dybala dà un valore straordinario alla Roma"

Dopo la vittoria contro l'HJK Helsinki in Europa League, domani alle 18.00 la Roma riceve all'Olimpico l'Atalanta nella 7a giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

La classifica?

"Quest'anno non ci siamo mai posti nulla, essere primi dopo sei giornate è un grande merito. Ma è appena l'inizio, è un campionato ancora da decifrare, è parecchio difficile. Le big si sono rinforzate in modo notevole, ma anche le altre squadre: Monza e Cremonese, che abbiamo affrontato, si sono avvicinate molto, ma anche Lecce e Salernitana. Siamo lì, ma dobbiamo capire cosa possiamo fare, domani sarà un bel test prima della pausa, dopo le idee saranno più chiare".

Cosa si aspetta dalla gara di domani?

"Sicuramente la personalità, sul modo di stare in campo abbiamo avuto tante conferme, come contro Milan e Torino. Vedremo come riusciremo a giocare domani".

Con Mourinho sono sempre partite complicate. Sarà una sfida diversa rispetto alle due dello scorso anno?

"Le squadre sono cambiate, la Roma ha preso Dybala, dà un valore straordinario alla squadra. Lo scorso anno ci sono tanti episodi particolari, era un'altra stagione. Per me rappresenta un test formidabile, incontriamo una squadra indubbiamente forte, può darci anche un'occasione importante per giocare a calcio".

Domani supererà le panchine col Genoa...

"Genoa ha rappresentato una parte lunga e importante della mia carriera. Ma sono felice di aver raggiunto questo traguardo con l'Atalanta, speriamo di festeggiare al meglio".

Cosa manca a Boga?

"Io ragiono sulle prestazioni. A me fa molto piacere quando parlate di prestazioni: dipende da lui, quando ci saranno delle prestazioni adeguate a quello che richiede la squadra ci sarà più spazio. Perché succede questo? Se avessi avuto la risposta avrei avuto anche la risposta. Ogni settimana c'è questa cosa, su Muriel ho sentito un po' di cose...Muriel ha giocato tanto, lo scorso anno ha fatto 27 gare su 38. Questi sono i numeri, il resto è disinformazione".

Palladino?

"Sono molto felice, c'è anche Thiago Motta. Se il Monza ha fatto questa scelta vuol dire che ha fatto vedere delle ottime qualità già in Primavera. Rappresentano tutti una squadra che è arrivata ad un soffio dalla Champions, per me è motivo di grande soddisfazione".

(continua)