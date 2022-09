Mentre la Roma scenderà in campo questa sera all'Olimpico contro l'HJK Helsinki in Europa League, prosegue al Centro Bortolotti la preparazione dell'Atalanta in vista della sfida contro i giallorossi in programma domenica. La squadra, diretta da Gasperini, si è allenata nel pomeriggio: Boga ha fatto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, lavoro differenziato invece per Djimsiti e Zapata. Domani nuova seduta pomeridiana.

(atalanta.it)

