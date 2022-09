Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Zapata e Zappacosta

Il tecnico dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani alle 18 contro la Roma. Fuori Zortea, Duvan Zapata e uno degli ex di giornata come Davide Zappacosta. Presente, invece, Luis Muriel. Questa la lista completa dei nerazzurri: