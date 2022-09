Atalanta, Gasperini: "Zapata e Zappacosta out con la Roma, tornano dopo la sosta"

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche della situazione legata agli infortunati: «Demiral s'è fatto male al ginocchio ed è in dubbio, Muriel è recuperato, Zapata rientra dopo la sosta come Zappacosta e Djimsiti ha tolto stampella e tutore». Dopo la gara con la Cremonese, l'Atalanta è attesa in casa della Roma domenica 18 settembre per la settima giornata di campionato.