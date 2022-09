Atalanta, De Roon: "Pronti a combattere. Andiamo a Roma per vincere" (FOTO)

Poco meno di 48 ore all'attesissima sfida tra Roma e Atalanta, in programma domenica 18 settembre alle 18 e valida per la settima giornata di Serie A. Marten De Roon, centrocampista dei bergamaschi, ha espresso il suo pensiero sul match ai canali ufficiali della Dea: "Siamo lì, però dobbiamo continuare con tanti ragazzi nuovi e giovani. Possiamo solo crescere. Come sempre, andiamo a Roma per vincere. Sarà difficile, ma saremo pronti a combattere".