Atalanta, De Roon: "Non sarà facile contro la Roma, ma vogliamo vincere"

DAZN - Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming al termine del match contro la Cremonese, terminato con il punteggio di 1-1. Il centrocampista olandese si è soffermato anche sulla prossima partita di campionato, nella quale i bergamaschi affronteranno la Roma (18 settembre alle ore 18). Le sue dichiarazioni: "Non ci sono gare facili, tutti soffrono. Ancora non stiamo giocando al massimo e possiamo crescere. Adesso dobbiamo trovare il nostro modo di giocare e pressare. Andremo a Roma con l'obiettivo di vincere come sempre. Non sarà facile perché la Roma è una grande squadra e si sono rinforzati tantissimo. Andiamo con fiducia per fare la nostra partita e alle 20.30 vedremo come sarà finita".