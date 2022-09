Allegri: "Nessun rimpianto su Dybala, contento per lui. La Roma non è una sorpresa"

Dopo la doppietta col Monza, Paulo Dybala torna ad essere un argomento nella conferenza stampa di Allegri che alla vigilia di Fiorentina-Juventus ha parlato così dell'ex numero 10 bianconero ora alla Roma: "Rimpianti non se ne devono avere quando si prende una decisione. Sono contento per Paulo che sta facendo bene alla Roma che non è una sorpresa del campionato, ha fatto un ottimo mercato. Abbiamo 4 punti persi ma ora ce ne sono tanti davanti".