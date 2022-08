VIDEO e FOTO - Roma-Monza, l'arrivo di Ryan Friedkin allo Stadio Olimpico

DALL'OLIMPICO MDR - Manca meno di un'ora all'inizio della sfida tra Roma e Monza, match valido per la quarta giornata di Serie A. Teatro della partita sarà lo Stadio Olimpico, nuovamente sold out dopo l'esordio stagionale in casa contro la Cremonese. Tra i numerosissimi tifosi presenti vi è anche Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Ecco il video del suo arrivo all'interno dell'impianto.