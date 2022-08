VIDEO - Mourinho: "Bel regalo giocare col Monza due giorni dopo la Juve"

Tra i vari argomenti trattati in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Cremonese, in scena domani alle 18.30 allo Stadio Olimpico, José Mourinho ha parlato dell'avversario e non solo. "È facile scrivere o dire che sarà una partita per noi con i tre punti in tasca, rifiuto questo al 100%. Noi possiamo leggerlo ma non sentirlo. Sarà una partita difficile. Sono d'accordo quando si dice che l'anno scorso abbiamo perso troppi punti in casa e pareggiato troppo in partite che di solito puoi e devi vincere. Matic e Wijnaldum stanno bene, il primo molto bene e il secondo sta bene. A partire da ora avremo sempre partite ogni 3-4 giorni. Anche questo bel regalo di giocare col Monza solo due giorni dopo la partita con la Juventus...", le parole del tecnico giallorosso.

"Sono finite le settimane di lavoro tipo, ma questa è stata una settimana completa di lavoro ed è importante per Gini che è arrivato più tardi. Matic è arrivato come tutti e ha fatto un bel precampionato. Abbiamo tutti a disposizione - ha aggiunto -. Zalewski è stato male e non si è allenato per due giorni, ma ieri sì ed è in perfette condizioni. Anche El Shaarawy ha avuto un piccolo problema, ma sta bene ora. Siamo tutti a posto, tranne Darboe e la sua è una storia triste. Vogliamo giocare bene, vincere e che la gente vada a casa felice".