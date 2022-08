Serie A, vittoria in rimonta per la Lazio: 2-1 al Bologna. Fiorentina-Cremonese 3-2

La domenica di Serie A si apre con le vittorie casalinghe di Lazio e Fiorentina: i biancocelesti superano in rimonta il Bologna per 2-1 allo Stadio Olimpico grazie alla rete di Immobile a circa 10 minuti dal fischio finale. La Fiorentina al Franchi trova in extremis il successo con Mandragora che fissa il punteggio sul 3-2.

I risultati finali:

Fiorentina-Cremonese 3-2 (16' Bonaventura, 19' Okereke, 34' Jovic, 68' Bianchetti, 95' Mandragora)

Lazio-Bologna 2-1 (38' rig. Arnautovic, 68' aut. De Silvestri, 79' Immobile)