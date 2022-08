Serie A: Smalling, Pellegrini e Dybala nella squadra della settimana (FOTO)

La Roma vince con la Cremonese e si porta a 6 punti in classifica prima della sfida contro la Juventus di Max Allegri. I giallorossi hanno piegato gli avversari per 1-0, sprecando però tante occasioni create. Diversi i giocatori che si sono messi in mostra in occasione del match contro gli uomini di Alvini e Whoscored ha inserito ben 3 giallorossi nella top 11 di questo turno di Serie A. Si tratta di Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, che si ritrovano in formazione, fra gli altri, con Kim, Lautaro Martinez e Kvaratskhelia, ma anche con Radu, che ieri ha negato più volte la via del gol alla Roma.

?? Serie A Team of the Week pic.twitter.com/uxGwimUExJ — WhoScored.com (@WhoScored) August 23, 2022