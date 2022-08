Serie A, Pioli: "Ci sono 7-8 squadre forti, sarà un campionato molto equilibrato"

"Noi favoriti per il titolo? Ci sono sette-otto squadre forti, sarà un campionato molto equilibrato. Noi dobbiamo continuare sul nostro percorso, pensare alla prossima partita e lavorare per diventare sempre più competitivi". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del big match di campionato con l'Atalanta. "Sarà un campionato talmente equilibrato che sarà difficile fare i punti dello scorso anno - ha aggiunto il mister dei campioni d'Italia - Le difficoltà arriveranno per tutti, anche con squadre che non te lo aspetti. Vincerà chi sarà il più continuo nei risultati e nelle prestazioni. Bisogna giocare con intensità e qualità. Gli scontri diretti sono importanti e lo scorso anno abbiamo vinto proprio perché abbiamo fatto tanti punti con le grandi".