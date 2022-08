Serie A, pari per la Juventus in trasferta: 0-0 con la Sampdoria

Un punto per Sampdoria e Juventus: a Marassi il posticipo del lunedì valido per la seconda giornata di campionato termina 0-0. Per i blucerchiati si tratta del primo punto raccolto in questa Serie A, dopo il ko con l'Atalanta, mentre la Juve sale a 4 punti in classifica. Da segnalare una traversa colpita da Leris e una rete annullata a Rabiot con l'ausilio del Var per la posizione di Vlahovic, autore dell'assist, in fuorigioco.

Sabato, alle 18.30 all'Allianz Stadium, la Juventus sfiderà la Roma nel 3° turno di campionato.