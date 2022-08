Serie A, non sbaglia il Milan: 4-2 contro l'Udinese. Colpo Atalanta in casa della Sampdoria

Al via la Serie A 2022/2023. Le due partite inaugurali non hanno regalato soprese, anche se Milan e Atalanta hanno sofferto più del dovuto per portare a casa il risultato. I rossoneri si sono imposti sull'Udinese per 4-2, ma dopo appena due minuti si trovavano in svantaggio a causa della rete di Becao. In quattro minuti gli uomini di Pioli l'hanno ribaltata con Theo Hernandez e Rebic, ma all'ultima azione del primo tempo Masina ha riportato il match in parità. Nella seconda frazione di gioco il Milan è partito fortissimo e ha subito trovato il vantaggio con Brahim Diaz. Al 68' Rebic ha messo a segno la sua doppietta personale, fissando il punteggio sul 4-2.

Sofferenza per l'Atalanta, che vince 0-2 in casa della Sampdoria grazie alla rete realizzata da Toloi al minuto 26. I blucerchiati si sono resi pericolosi in più occasioni e hanno colpito prima un palo con Sabiri e poi una traversa con Quagliarella. Nonostante questo, la Dea ha conquistato i tre punti e ha addirittura chiuso la partita con il neo acquisto Lookman, autore della rete del definitivo 0-2.