Serie A: Napoli a punteggio pieno, 0-0 tra Empoli e Fiorentina

Triplice fischio sulle gare fissate per le 18.30 di questa seconda domenica di campionato. Il Napoli vince in scioltezza sul Monza grazie alle reti di Kvaratskhelia - doppietta -, Osimhen e Kim. La squadra di Spalletti si porta dunque in testa alla classifica a punteggio pieno. Pareggio per 0-0 maturato invece a Empoli, dove gli uomini di Zanetti sono riusciti a strappare un punto alla Fiorentina nonostante l'espulsione di Luperto al minuto 66.