Serie A, Monza-Udinese 1-2: rimonta dei friulani, Stroppa ancora a zero

E' l'Udinese a cancellare lo zero alla casella delle vittorie stagionali dopo 3 giornate. Resta a zero il Monza, battuto in casa nel match d'apertura della giornata di Serie A. Il vantaggio di Colpani viene rimontato da Beto e da Udogie, in gol al 78'. Resta fermo a zero il Monza sul fondo della classifica, Udinese a quota 4.