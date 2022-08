Serie A, Milan-Bologna 2-0: a segno Leao e Giroud. 2-2 tra Spezia e Sassuolo

In serata si sono disputate Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo, valide per la terza giornata di campionato. A San Siro i rossoneri si impongono per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao (21') e Giroud (58') e salgono a 7 punti in classifica, come Roma, Lazio e Torino. Allo stadio Alberto Picco, invece, termina 2-2: sblocca il match Frattesi per il Sassuolo, raggiunto poi dal pari di Bastoni. Lo Spezia rimonta grazie a Nzola, ma Pinamonti ristabilisce la parità e fissa il punteggio sul 2-2. Entrambe si portano a 4 punti in classifica.