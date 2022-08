Buona la prima per il Napoli che passa sul campo del Verona e si impone per 5-2. Sblocca il risultato Lasagna per i padroni di casa alla mezz’ora prima della rimonta firmata da Kvaratskhelia e Osimhen al termine del primo tempo. Ad inizio ripresa Henry ristabilisce la parità, ma al 55’ Zielinski firma il nuovo vantaggio degli azzurri. Poi il Napoli dilaga con Lobotka e Politano.