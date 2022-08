Serie A, l'Inter torna al successo: 3-1 dei nerazzurri contro la Cremonese

Dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi torna al successo in casa contro la Cremonese. I nerazzurri le mettono in discesa già nel primo tempo, con le reti al 12' di Correa e al 38' di Barella. Nella ripresa il tris di Lautaro Martinez, vana la rete di Okereke al 90'. L'Inter sale dunque a quota 9 punti in classifica, resta a 0 la Cremonese.