Serie A, l'Inter domina e batte 3-0 lo Spezia. Berardi decide Sassuolo-Lecce

Terminano le ultime due sfide di Serie A andate in scena questa sera. L'Inter rispetta i pronostici iniziali e spazza via lo Spezia con un netto 3-0. I nerazzurri dominano il match per tutti i 90 minuti e portano a casa i tre punti grazie alle reti di Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa. Gli uomini di Inzaghi rimangono a punteggio pieno, mentre il club ligure resta a quota 3.

Il Sassuolo ottiene i primi tre punti stagionali battendo il Lecce per 1-0: decide la perla di Berardi al minuto 40. I neroverdi hanno gestito il risultato, concedendo davvero poco agli avversari. I giallorossi collezionano così la seconda sconfitta in due partite.