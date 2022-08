Le partite delle 18.30 del mercoledì vedono la Lazio pareggiare in casa della Sampdoria, con i blucerchiati che siglano l'1-1 con Gabbiadini allo scadere. Vittoria dell'Udinese, prossima avversaria della Roma, in casa con la Fiorentina per 1-0. Ad Empoli, invece, è 1-1 tra i toscani di Zanetti e il Verona.