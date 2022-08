Serie A, il Torino ferma la Lazio: 0-0. Stesso risultato anche in Udinese-Salernitana

La seconda giornata di campionato si apre con due pareggi a reti bianche. Il Torino ha fermato la Lazio sullo 0-0: il match è stato molto fisico e, nonostante alcune occasioni, la partita non si è sbloccata. Con questo risultato entrambe le squadre salgono a 4 punti.

Stesso esito anche in Udinese-Salernitana. Maggiori rimpianti per i campani, che non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica in seguito all'espulsione di Perez al 49'. Protagonista della sfida il portiere friulano Silvestri, autore di grandi parate che hanno inchiodato il match sullo 0-0. Le due squadre conquistano il loro primo punto del campionato.