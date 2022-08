Serie A, i dati Auditel su Dazn: 3,7 milioni di tifosi collegati per la 1a giornata

Tre milioni e settecentomila tifosi complessivi collegati a Dazn per seguire la prima giornata del campionato di Serie A, con Juve-Sassuolo punta dell'audience con oltre un milione di spettatori, seguita da Milan-Udinese (640 mila) e Verona-Napoli (636 mila). Sono questi i dati della prima rivelazione Auditel, frutto - sottolinea la piattaforma Ott in una nota - di "sforzo congiunto tra Auditel e Dazn che, in soli 3 mesi, sono riuscite ad installare il sistema di total audience sulla app Dazn anche in conformità alle indicazioni Agcom". Un dato che non tiene al momento conto di quanti si sono collegati con iPhone e iPad, sabato, e via Apple Tv e Panasonic per tutta la giornata. Il sistema di rilevazione andrà a pieno regime dalle prossime giornate.

Il dato dello scorso anno parlava di 4.3 milioni per il primo turno: tra le limitazioni nella rilevazione e l'avvio di campionato in pieno Ferragosto, Dazn sottolinea che l'audience di questo avvio anticipato di stagione "riflette in modo positivo l'interesse dei tifosi", aggiungendo che prosegue il lavoro con Auditel per mettere a punto "valutazioni più puntuali e stabili". I dati integrati nella prossima partita di campionato potranno dunque fornire una visione e fotografia stabile e completa dell'audience. "La rivelazione dello scorso week end - sottolinea infatti Dazn - ha rappresentato il primo vero stress test per la definitiva messa a punto di tutte le complesse verifiche di robustezza ed affidabilità che l'introduzione di questo sistema di rilevazione obbligatoriamente richiede anche nel rispetto dei severi protocolli applicati da Auditel".

Il dato di 3.7 milioni non include infatti i dati di ascolto rilevati dai device con sistema operativo iOS (ovvero iPhone e iPad) per le partite di sabato 13 agosto e, per entrambe le giornate, quelli relativi ai dispositivi AppleTV e Panasonic, per i quali sono in via di completamento le attività tecniche necessarie alla rilevazione. A non essere inclusi nel dato complessivo, poi, anche gli utenti "che sono stati impattati dall' incidente relativo alle difficoltà di accesso sulla piattaforma Dazn e quelli di coloro che hanno seguito le partite connettendosi attraverso le soluzioni di back up che sono state approntate". Per Dazn, l'audience "riflette quindi in maniera positiva l'interesse dei tifosi nei confronti del massimo campionato italiano in un contesto molto diverso rispetto a quello dell'anno precedente". Il primo turno si e' infatti svolto in anticipo rispetto alla scorsa stagione e con il ritorno a stadi pieni, dopo le restrizioni. "Continuiamo a rimanere focalizzati su quanto di importante fatto ad oggi in stretta collaborazione con Auditel - conclude Dazn - certi che dalle prossime giornate si potrà procedere con valutazioni più puntuali e stabili anche al fine di evitare letture e confronti che, oggi, risulterebbero incompleti e affrettati".