Serie A, Fiorentina-Napoli 0-0: nessuna squadra a punteggio pieno. 1-1 tra Lecce ed Empoli

Doppio pareggio nelle due partite serali che chiudono il 3° turno di Serie A. Finisce 0-0 tra Fiorentina e Napoli, con la conseguenza che non c'è più nessuna squadra a punteggio pieno dopo 180'. Il Napoli infatti si ferma a 7 come Milan, Roma, Lazio, Atalanta e Torino. Pareggio, ma 1-1, tra Lecce ed Empoli con Strefezza che ha rimesso in equilibrio la partita rotta da Parisi dopo 23' per gli ospiti.