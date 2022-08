Serie A: Atalanta-Milan 1-1, pari anche tra Bologna e Verona

Dopo i match del pomeriggio, si chiudono anche le sfide programmate per le 20.45 in questa seconda domenica di campionato. Finisce in pareggio la partita di cartello di questo secondo turno, quella tra Atalanta e Milan: gli uomini di Gasperini passano in vantaggio nel primo tempo con Malinovskyi, ma nella ripresa i rossoneri ristabiliscono l'equilibrio con il bel gol di Bennacer. Pari anche in Bologna-Verona: apre le danze Arnautovic, risponde Henry prima dell'espulsione di Orsolini, che non incide però in termini di risultato.