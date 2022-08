Serie A: 2-0 della Juventus sullo Spezia. 1-1 tra Napoli e Lecce: Roma in testa da sola aspettando Atalanta-Torino

Nei posticipi serali del mercoledì di campionato erano in campo sia Juventus che Napoli. La squadra di Allegri ha battuto lo Spezia per 2-0: nel primo tempo Vlahovic, nel finale Milik. Pareggio a sorpresa invece per Spalletti che viene fermato 1-1 in casa dal Lecce ed è obbligato a lasciar andare la Roma a 10 punti, ora prima in classifica da sola aspettando il risultato di Atalanta-Torino, avversarie domani.