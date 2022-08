Sampdoria, Giampaolo: "Villar giocatore forte che aggiunge qualità"

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 18:30 e valida per la prima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è soffermato anche sul neo acquisto Gonzalo Villar, arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto.

Djuricic e Villar?

"Sono due giocatori importanti che aggiungono qualità. Djuricic lo alleno da una settimana e posso aver qualche risposta diversa sulla sua condizione fisica generale. Ma non ho la certezza di come stia perché comunque veniva da un periodo in cui si allenava da solo a casa. Villar ha fatto due allenamenti, ha fatto qualche test comunque fatto sui parametri di forza e generali. Però sono due giocatori importanti e forti".