Salernitana-Roma: prevista per martedì l'apertura alla vendita del settore ospiti

Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2022/23, in programma a partire dal 13 agosto. La Roma farà il suo debutto stagionale in casa della Salernitana domenica 14 agosto alle 20.45: secondo quanto appreso, è prevista per martedì l'apertura alla vendita del settore ospiti per assistere alla gara in scena allo Stadio Arechi.

LR24