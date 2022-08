Salernitana, lavoro su forza e tiri in porta. Individuale per Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic. Fisioterapia per Bohinen e Lovato

La Salernitana continua a prepararsi in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 14 agosto alle 20:45. Gli uomini di Nicola hanno svolto una seduta di allenamento in mattinata e si sono concentrati principalmente su lavori di forza. Inoltre sono stati svolti esercizi basati su tiri in porta e partite a pressione. Questo il report dell'allenamento: "Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza. I granata sono quindi stati impegnati con esercitazioni sui tiri in porta e partite a pressione.

Bradaric, Jaroszynski e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Bohinen e Lovato si sono sottoposti a seduta fisioterapica.

Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 9:30".

(ussalernitana1919.it)

