Roma-Monza: problema al bicipite femorale della coscia sinistra per Kumbulla. Risentimento agli adduttori della coscia sinistra per El Shaarawy

Brutte notizie per Josè Mourinho, che al minuto 28 di Roma-Monza deve sostituire Marash Kumbulla per un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Al suo posto Chris Smalling, inizialmente tenuto a riposo proprio per consentire al difensore inglese di rifiatare in vista dei diversi impegni ravvicinati che attendono la Roma. Nelle prossime ore il calciatore svolgerà gli accertamenti necessari a comprendere l'entità del problema.

Non solo Kumbulla: nemmeno Stephan El Shaarawy, peraltro subentrato a Dybala, riesce ad arrivare alla fine della partita col Monza. Il Faraone ha dovuto fare i conti con un risentimento agli adduttori della coscia sinistra.