Roma-Monza, ingresso in campo con musica dedicata a Belotti durante il riscaldamento

La Roma si prepara ad affrontare il Monza allo Stadio Olimpico alle ore 20:45 nel match valido per la quarta giornata di Serie A. C'è grande attesa per i ragazzi di Mourinho, chiamati alla vittoria dopo il pareggio ottenuto a Torino contro la Juventus. Tra i vari volti nuovi spicca Andrea Belotti, che oggi partirà dalla panchina. Il "Gallo" sarà celebrato anche nel prepartita, infatti secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Tommaso Turci, i giallorossi entreranno in campo con una canzone dedicata al nuovo centravanti durante il riscaldamento.

