Roma-Monza: i convocati di Stroppa. C'è Mota Carlvalho

A poco più di 24 ore dalla sfida con la Roma, Stroppa rende nota la lista dei convocati del suo Monza per la trasferta dello Stadio Olimpico. Di seguito l'elenco dei calciatori scelti per affrontare la squadra di Josè Mourinnho, diramato dal mister dopo la rifinitura andata in scena oggi:

PORTIERI: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino.

DIFENSORI: Marlon, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni.

CENTROCAMPISTI: Machin, Barberis, Valoti, Sensi, F. Ranocchia, Colpani, Pessina, Marrone, Molina, Bondo, Vignato.

ATTACCANTI: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Ciurria.

(acmonza.com)

