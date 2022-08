FOTO - Roma-Monza 3-0

La Roma torna a vincere in campionato battendo il Monza per 3-0. I giallorossi indirizzano il match già nel primo tempo grazie alla super doppietta (1° in giallorosso) realizzata da Paulo Dybala. Nella ripresa gli uomini di Mourinho continuano a spingere e blindano il risultato con l'incornata di Ibanez. La Roma vola così a 10 punti in classifica e, almeno per questa notte, in attesa delle altre partite, si posiziona da sola al primo posto in classifica.