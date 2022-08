Roma-Cremonese: giallorossi in campo con la maglia 'Forza Gini' nel riscaldamento (FOTO)

Out dopo la frattura della tibia destra riportata durante la seduta di rifinitura di ieri, Gini Wijnaldum riceve l'affetto e il sostegno del resto dei compagni. I giallorossi, infatti, scendono in campo nel riscaldamento pre Roma-Cremonese, in scena alle 18.30 all'Olimpico, con una maglia con il numero 25 dell'olandese e la scritta 'Forza Gini'.