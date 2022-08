Twitter, la dedica a Losi del club giallorosso con il figlio e il nipote: "Core de Roma" (FOTO)

Pensiero tutto per Giacomo Losi, storico Capitano della Roma. Il club giallorosso gli ha dedicato un tweet con tanto di scatto in cui posano il figlio e il nipote dell'86enne vecchia gloria e bandiera giallorossa: "Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. All'Olimpico con noi per Roma-Cremonese ci sono il figlio e il nipote di Giacomo Losi. Core de Roma".

Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese ci sono il figlio e il nipote di Giacomo Losi Core de Roma ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/JzH2IARYGw — AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2022