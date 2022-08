Roma-Cremonese: 60,859 spettatori. 8° sold out di fila, tutto esaurito anche col Monza (FOTO)

60,859 spettatori allo Stadio Olimpico per Roma-Cremonese, seconda giornata di campionato e la prima gara stagionale dei giallorossi in casa. Lo annuncia il club giallorosso su Twitter, ricordando anche che si tratta dell'ottavo sold out consecutivo e che anche nella prossima partita casalinga, Roma-Monza in programma martedì 30 agosto, ci sarà il tutto esaurito. "Forza Roma", aggiunge il club.

?️ ??,???

An eighth-straight sell-out tonight (and the next one at the Olimpico is too...)

FORZA ROMA! ?❤️

#ASRoma #RomaCremonese pic.twitter.com/XE2oFQzCgo

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 22, 2022