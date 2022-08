Napoli, Spalletti: "Tutte si sono rinforzate. Noi siamo stati attenti ai costi e a ringiovanire"

In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Monza, Spalletti ha risposto così a chi gli chiedeva un giudizio sul calciomercato delle italiane: "Non so quale sia la squadra che si è rinforzata di più. Ci hanno messo mano tante squadre ad andare a prendere i calciatori facendo valutazioni diverse da noi che siamo stati attenti ai costi e a ringiovanire la squadra. Altri hanno fatto investimenti anche per vincere subito. Tutte si sono rinforzate, Inter Milan Juventus moltissimo, la Roma e la Lazio hanno fatto tanti acquisti".