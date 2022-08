Monza: Ranocchia esce in barella durante il match col Napoli. A forte rischio per la Roma

Brutte notizie per il Monza che, all'inizio del secondo tempo della sfida col Napoli, perde Andrea Ranocchia per infortunio. Il difensore ha riscontrato un problema dopo aver compiuto un movimento innaturale con la caviglia, che lo ha costretto ad abbandonare il campo di gioco in barella e mani sul volto. Sembra a questo punto difficile immaginare che il centrale possa recuperare per la sfida con la Roma di Josè Mourinho, in programma il prossimo 30 agosto.