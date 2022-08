Monza: frattura composta del perone per Ranocchia. Lesioni per Marí e D’Alessandro

Dopo la sconfitta di ieri per mano del Napoli, il Monza comunica le condizioni fisiche di Andrea Ranocchia, Pablo Marí e Marco D’Alessandro. La Roma affronterà la squadra allenata da Stroppa martedì 30 agosto all'Olimpico. "Gli accertamenti specialistici cui sono stati sottoposti oggi Andrea Ranocchia, Pablo Marí e Marco D’Alessandro hanno evidenziato: per Ranocchia distorsione alla caviglia e frattura composta del perone; per Pablo Marí lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome; per D’Alessandro lesione all’adduttore sinistro", fa sapere il Monza.

(acmonza.com)

