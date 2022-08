Monza, Berlusconi: "L'Udinese ha giocato in 12. Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto..."

"È stata una partita un po' sfortunata per il Monza, una gara in cui gli altri erano in 12, c'era anche l'arbitro con loro. Come si chiama l'arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto". Così il presidente del Monza Silvio Berlusconi al termine del match contro l'Udinese perso 2-1. "Ho visto dei passi avanti? Mancavano cinque titolari della difesa. Il futuro di Stroppa? È qui con noi, speriamo che la squadra si riprenda e che possa migliorare. Iniziare con tre sconfitte consecutive non è una cosa positiva - ha proseguito Berlusconi - Che cosa mi ha fatto arrabbiare dell'arbitro? Sul secondo gol c'era un fuorigioco enorme, non è poco. Ma anche moltissimi scontri con i giocatori avversari in cui ha fischiato fallo sempre contro di noi, con una continuità esasperante".