Non solo la Roma: anche la Juventus è tornata ad allenarsi oggi dopo l'ultima fatica in campionato contro la Sampdoria. Per iniziare a preparare la sfida contro i giallorossi la squadra di Allegri ha svolto in mattinata esercitazioni tecniche per la trasmissione del pallone e tattiche per la fase di non possesso. Nel finale partitella per chi ha giocato meno contro i blucerchiati. Prossima seduta fissata per la mattina di domani.

