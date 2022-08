Juventus-Roma: Mourinho l'unico a richiamare l'attenzione di Irrati per il fallo di mano di Vlahovic sul gol di Locatelli

Inizio terribile per la Roma all'Allianz Stadium contro la Juventus, che va in vantaggio dopo soli due minuti con una rete di Vlahovic su punizione. Al 25' arriva il raddoppio di Manuel Locatelli con una conclusione dalla distanza, ma dopo essere stato richiamato al Var l'arbitro Irrati annulla il gol per un tocco con il bracccio di Vlahovic nell'azione che ha portato al raddoppio. Un particolare da segnalare: dopo il gol di Locatelli l'unico a richiamare l'attenzione del direttore di gara è stato José Mourinho, mentre la squadra in campo era completamente zitta.