JUVENTUS-ROMA, le probabili formazioni dei quotidiani. Sarà 3-4-2-1, forse camuffato dal 3-5-2

Oggi pomeriggio alle 18.30 si gioca Juventus-Roma. La Roma di Mou arriva a Torino a punteggio pieno grazie alle vittorie contro la Salernitana e la Cremonese.Con l'assenza di Zaniolo, cambierà l’assetto tattico. Vedremo titolare Matic, come confermato da Mourinho che sarà l’unica novità nella formazione, composta per il resto dagli stessi giocatori che sono scesi in campo con la Cremonese. Sarà affiancato da Cristante. Pellegrini in avanti con Dybala, a supporto di Abrahm. Spinazzola sulla sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL ROMANISTA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham