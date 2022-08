Juventus: problema all'adduttore per Di Maria, oggi gli esami. A rischio per la Roma

Brutte notizie per la Juventus: ieri sera nel corso della vittoria per 3-0 contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato si è fermato Angel Di Maria. L'argentino, ieri in gol, è stato costretto a lasciare il campo al 66' per un problema all'adduttore sinistro ed oggi svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio. È, dunque, a rischio la sua presenza contro la Roma, sfida in programma il 27 agosto alle 18.30 all'Allianz Stadium.