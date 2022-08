Juventus, Perin: "Fermare Dybala? Speriamo non sia in forma. Per lo scudetto c'è anche la Roma" (VIDEO)

DAZN - Ha rilasciato delle brevi dichiarazioni alla piattaforma di streaming Mattia Perin, portiere della Juventus, che ha parlato dell'imminente sfida con la Roma di Mourinho. All'estremo difensore è stato chiesto di Paulo Dybala. Queste le sue parole che fanno anche riferimento a Spinazzola, altro protagonista dell'intervista:

"Paulo e Leonardo (Dybala e Spinazzola, ndr) sono grandissimi amici. Con Paulo da avversari ci conosciamo dal 2013, mentre con Leonardo abitiamo uno sopra all'altro, quando siamo qui a Torino stiamo insieme".

Come si ferma Paulo?

Devi chiederlo a Leonardo (Spinazzola, ndr). Penso che sia quello che mi ha fatto più gol da quando gioco in A. Anche se mi ci sono allenato insieme spero non sia in forma come è di solito quando gioca contro di me. Ma chiedetelo a Leonardo, lo trovate qui fuori.

Perin e Spinazzola provano a rispondere ? 1 VS 1 è su #DAZN pic.twitter.com/3fncLC5bHe — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 26, 2022

Che campionato sarà? Possiamo includere anche la Roma?

Assolutamente, dobbiamo includerla. Non si può escludere nessuna. La Roma ha fatto un mercato incredibile, ma tutte si sono rinforzate. Sarà sicuramente un bellissimo campionato