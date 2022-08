Juventus: lesione all'adduttore per Szczesny, out circa 20 giorni. In dubbio per la Roma

Nella Juventus, ad una settimana dall'inizio del campionato, si ferma anche Wojciech Szczesny. Per il portiere è previsto uno stop di circa 20 giorni per la ripresa agonistica, come annuncia il club bianconero con una nota ufficiale: "A causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica".

In dubbio la presenza di Szczesny contro la Roma, sfida valida per la terza giornata di Serie A in programma sabato 27 agosto.

(juventus.com)

